Jenno Berckmoes remporte la 3e étape à Couvin, Thibau toujours en jaune

La 3e étape du Tour de la province de Namur a été disputée vendredi en cinq circuits autour de Couvin, sur la distance de 157,7 kilomètres. Plusieurs échappées ont animé les débats du jour qui se sont conclus sur un sprint massif annoncé à Couvin. Le Belge Jenno Berckmoes s'est imposé et a empoché dix secondes de bonifications, ce qui lui a permis de se repositionner à 8 secondes du leader belge Thibau Nys, 3e du sprint à Couvin.La 4e étape de la course namuroise sera disputée samedi 7 août à Spy sous la forme d'un contre-la-montre individuel accidenté de 13,6 kilomètres. Cette étape pourrait être déterminante avant la dernière journée de dimanche qui sera disputée entre Doische et la Citadelle de Namur. Classement de la 3e étape 1. Jenno Berckmoes (Bel) les 157,7 kilomètres en 3h38:20, 2. Tom Paquet (Lux) 00:00, 3. Thibau Nys (Bel), 4. Lorenz Van De Wynkele (Bel), 5. Sander De Vet (Bel), 6. Obies Vidts (Bel), 7. Jasper Kaesemans (Bel), 8. Elias Maris (Bel), 9. Trifonus Van Peteghem (Bel), 10. Thys Joren (Bel), 11. Sean Bero (Bel), 12. Lars Van Der Haar (P-B), 13. Brent Van Duren (Bel), 14. Joris Haex (Bel), 15. Logan Guillaume (Bel), 16. Matthew Van Schoor (Bel), 17. Kelly Adam (G-B), 18. Robin Orins (Bel), 19. Toon Stippelmans (Bel), 20. Louis Blouwe (Bel), 21. Sander Lemmens (Bel), 22. Robbe Claeys (Bel), 23. Jago Willems (Bel), 24. Felix De Groef (Bel), 25. Ronan Van Den Put (Bel). Classement général 1. Thibau Nys (Bel Btl) 9h43:02, 2. Jenno Berckmoes (Bel Hss) 00:08, 3. Elias Maris (Bel Bas) 00:14, 4. Sander Lemmens (Bel) 00:21, 5. Robin Orins (Bel) 00:25, 6. Felix De Groef (Bel) 00:27, 7. Lars Van Der Haar (P-B) 00:31, 8. Robbe Claeys (Bel), 9. Gil Gelders (Bel), 10. Thys Joren (Bel) 00:41, 11. Jaap Roelen (P-B), 12. Ward Van Dyck (Bel), 13. Larry Valvasori (Lux), 14. Nils Heyns (Bel) 00:55, 15. Vince Gerits (Bel) 01:29, 16. Louis Blouwe (Bel) 01:38, 17. Jasper Kaesemans (Bel), 18. Lorenz Van De Wynkele (Bel) 01:47, 19. Sander De Vet (Bel) 01:48, 20. Michiel Offermans (Bel), 21. Lars Craps (Bel), 22. Theo Bonnet (Bel), 23. Jeroen Vercammen (Bel), 24. Ronan Van Den Put (Bel), 25. Rik Karier (Lux). (Belga)