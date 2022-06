Jeremy Seewer gagne le GP de France à Ernée en en MXGP

Le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) a remporté le Grand Prix de France de motocross en MXGP, dimanche à Ernée, 10e des 19 épreuves du championnat du monde.Pour son premier succès de la saison, avec 47 points, Seewer, vainqueur de la première manche et 2e de la seconde, a devancé l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), 2e avec 42 unités, et le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha), vainqueur de la deuxième manche, 3e avec 34 points. Le leader au championnat du monde, le Slovène Tim Gajser (Honda), 5e de la première manche, qui a connu une course compliquée avec des petites chutes en fin de manches, a fini 4e de la seconde pour prendre tout de même la 4e position de ce Grand Prix de France avec 34 points. Côté belge, Brent Van Doninck (Yamaha), 3e et 13e, prend finalement la 6e place (29 pts) à Ernée. Jeremy Van Horebeek (Beta), 6e et 8e, se classe à une belle 7e place avec 28 unités. Au classement mondial, Tim Gajser possède désormais 438 points pour 365 au Français Maxime Renaux (Yamaha) qui a dû se contenter de la 8e place et 27 points dimanche au Grand Prix. Van Horebeek est 9e avec 217 points et Van Doninck 16e (128 points). En MX2, le Français Tom Vialle (KTM), vainqueur devant Jago Geerts (Yamaha), accroît d'un point son avance (+11 désormais) au championnat du monde sur le pilote limbourgeois. Le prochain Grand Prix se déroulera lui en Allemagne à Teutschenthal, dimanche. Le Grand Prix de Belgique aura lieu le 24 juillet à Lommel. (Belga)