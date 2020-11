Jérusalem-Est: mobilisation de diplomates contre un projet de colonisation israélien

Une vingtaine de diplomates européens ont visité lundi un quartier de colonisation de Jérusalem-Est où Israël envisage de construire des logements, appelant les autorités à revenir sur ce projet."Ce que nous voyons ici est une tentative d'annexion de facto et cela ne peut pas durer", a lancé Sven Kühn Von Burgsdorff, représentant de l'Union européenne (UE) à Jérusalem, lors de la visite du quartier de Givat Hamatos. L'autorité foncière israélienne a lancé des appels d'offres pour la construction de plus de 1.200 unités, pour la plupart résidentielles, dans cette zone, a affirmé dimanche l'organisation israélienne anticolonisation Ir Amim. En février, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait annoncé le feu vert à la construction de 3.000 logements dans ce secteur. Si des logements y sont construits, cela coupera Jérusalem-Est de Bethléem, "rendant difficile l'accès des habitants de Jérusalem-Est à la Cisjordanie", a noté Sven Kühn Von Burgsdorff, dont le visage était barré d'un masque sanitaire bleu portant l'emblème de l'UE. "Cela nuira aussi à la continuité d'un futur Etat palestinien tel qu'envisagé par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU internationalement acceptées", a ajouté le diplomate allemand, appelant "les autorités israéliennes à revenir sur leur décision". La visite des diplomates européens a été perturbée par des militants d'extrême-droite brandissant des drapeaux israéliens. Dans un communiqué, l'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov s'est dit lundi "très préoccupé", appelant lui aussi les autorités à revoir leur projet. La colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens a connu un vif essor ces dernières années sous l'impulsion du Premier ministre Netanyahu et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Plus de 600.000 Israéliens vivent dans des colonies, jugées illégales par le droit international, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Trois millions de Palestiniens habitent dans ces territoires occupés par Israël depuis 1967. (Belga)

