Jeux Paralympiques : Joachim Gérard en 8e de finale

Joachim Gérard s'est qualifié samedi pour les 8e de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo. Exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série N.3, le joueur belge, 3e mondial, a battu au 2e tour l'Américain Casey Ratzlaff (ITF 23) 6-1, 6-1 en 55 minutes dans une rencontre retardée de plusieurs heures en raison de la chaleur.Gérard affrontera lundi pour une place en quarts de finale soit l'Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14/N.13) soit le Sud-Africain Evans Maripa (ITF 31). Joachim Gérard, 32 ans, dispute ses quatrièmes Jeux. Le Limelettois avait été éliminé en 8e de finale en 2008 à Pékin, en quarts en 2012 à Londres et avait décroché la médaille de bronze en 2016 à Rio. Il a enlevé cette année ses premiers titres en Grand Chelem en remportant l'Open d'Australie et Wimbledon. Vendredi, Jef Vandorpe (ITF 16) s'était lui qualifié pour le 2e tour en battant 6-4, 6-1 l'Autrichien Nico Langmann (ITF 27). L'Anversois de 20 ans aura pour prochain adversaire l''Australien Ben Weekes (ITF 32). Gérard et Vandorpe sont associés en double messieurs. Exemptée de 1er tour, la paire belge affrontera au 2e tour soit les Brésiliens Gustavo Carneiro Silva/Daniel Rodrigues soit les Australiens Martyn Dunn/Ben Weekes. (Belga)