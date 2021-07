JO 2020 - Adversaire des Belgian Cats à Tokyo, l'Australie bat les Etats-Unis en préparation

Premier adversaire des Belgian Cats dans la capitale japonaise, l'Australie a battu les Etats-Unis 67 à 70 en match de préparation de basket féminin pour les Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi à Las Vegas.Huit fois médaillées d'or, les Américaines ont remporté le titre olympique lors des six dernières éditions et leur dernière défaite remonte à 1992 à Barcelone. Vendredi, l'une de ses stars, Diana Taurasi, 39 ans, qui ambitionne un 5e titre olympique à Tokyo avec Sue Bird, 40 ans, ne jouait pas, mais du côté australien, Liz Cambage, 2m03, l'une des autres meilleurs joueuses du monde, était absente après avoir annoncé son forfait pour les JO de Tokyo. Ezi Magbegor a été la meilleure réalisatrice côté australien avec 17 points pour 11 à Becky Allen et 10 à Stephanie Talbot. Breanna Stewart a fini avec un double-double 17 points-12 rebonds pour les USA. A'ja Wilson a rajouté 12 unités. Les Américaines menaient 41 à 28 à la mi-temps. Dans le cadre du All-Star game de la WNBA, les Etats-Unis s'étaient déjà inclinés deux jours plus tôt 93 à 85 face à une sélection de WNBA, déjà sans Diana Taurasi, blessée à la hanche. Les Américaines joueront encore un match de préparation contre le Nigéria dimanche avant de prendre le chemin pour Tokyo. L'Australie est le premier adversaire des Belgian Cats à Tokyo le 27 juillet dans un groupe composé aussi de la Chine et de Porto Rico. (Belga)

