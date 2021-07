JO 2020 - Andy Murray, double champion olympique de tennis, renonce au simple

Le Britannique Andy Murray, sacré champion olympique en 2012 à Londres et 2016 à Rio, a renoncé à participer au tournoi de simple des Jeux Olympiques de Tokyo pour se concentrer sur le tournoi de double messieurs, a-t-il expliqué dimanche dans un communiqué du Comité olympique britannique."Je suis très déçu de devoir renoncer, mais l'encadrement médical m'a déconseillé de participer à deux tournois, j'ai donc pris la décision difficile de me retirer du tableau de simple et de me concentrer sur le double avec Joe Salisbury", a expliqué Murray qui tente à 34 ans de retrouver son meilleur niveau après une lourde opération d'une hanche en janvier 2018. Murray, 104e mondial, devait disputer son premier tour en début d'après-midi ce dimanche face au Canadien Felix Auger-Aliassime, 15e mondial. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.