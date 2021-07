JO 2020 - Anne Zagré en demi-finales du 100 m haies

Anne Zagré s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 m haies samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo.La Bruxelloise, qui détient le record de Belgique en 12.71, a pris la 3e place de la 5e et dernière série en 12.83, son meilleur chrono de la saison. Les quatre premières de chaque série et les quatre autres meilleurs chronos décrochent leur billet pour les demi-finales de dimanche. La Porto-Ricaine Jasmine Camacho-Quinn, qui a remporté la 5e série en 12.41, a été la plus rapide des engagées. Anne Zagré a signé le 10e temps des séries. Anne Zagré, 31 ans, est présente pour la 3e fois aux Jeux Olympiques. Elle s'était arrêtée au stade des demi-finales en 2012 à Londres et quatre ans plus tard à Rio, où elle avait chuté en demi-finales. (Belga)