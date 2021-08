JO 2020 - Artuur Peters manque de peu une place en finale A du kayak monoplace 1.000m

Artuur Peters n'a pas réussi à se qualifier pour la finale A du kayak monoplace (K1) 1.000m, mardi, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Peters a terminé cinquième de sa demi-finale et disputera la finale B plus tard dans la journée.Le Hongrois Balint Kopasz s'est imposé en 3:24.558. Peters a terminé cinquième en 3:26.773, devancé d'une demi-seconde par le Chinois Zhang Dong, quatrième en 3:26.246, manquant ainsi de peu le ticket pour la finale A. Les quatre premiers des deux demi-finales accèdent en effet à la finale A, programmée plus tard dans la journée (5h20 heure belge). Les quatre derniers, dont Peters, disputeront, eux, la finale B (5h12). Peters, 24 ans, dispute ses deuxièmes Jeux Olympiques. A Rio, en 2016, il s'était classé 11e après une troisième place dans la finale B. (Belga)