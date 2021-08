JO 2020: comme Evi Van Acker à Rio, Emma Plasschaert termine au pied du podium en Laser Radial

Emma Plasschaert a terminé à la 4e place finale après avoir pris la 2e place de la course à la médaille dans la classe Laser Radial des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo, samedi dans la baie d'Enoshima.Les dix meilleures navigatrices, sur les 44 engagées au départ, prenaient part à cette ultime régate, où les points étaient doublés. Cinquième au départ, l'Ostendaise, N.1 mondiale dans cette classe olympique, a passé la première bouée en quatrième position. En prenant une trajectoire différente des autres concurrentes, elle a pris la tête avant de la concéder à la Suédoise Josefin Olsson, sa rivale directe pour le podium. Olsson a conservé sa position jusqu'à la ligne finale, s'assurant une place dans le top 3 et privant par la même occasion la Belge d'une médaille. Le titre olympique est revenu à la Danoise Anne-Marie Rindom (78), septième ce samedi. Olsson termine 2e (81) devant la championne olympique de Rio, la Néerlandaise Marit Bouwmeester, qui a perdu sa médaille d'argent après une 6e place dans cette ultime régate (83). Plasschaert ponctue donc la compétition à la 4e place avec 87 points. C'est sa 10e régate, ponctuée vendredi à la 21e place, qui lui aura couté le podium. La Belgique échoue une nouvelle fois au pied du podium dans la classe Laser Radial après la 4e place d'Evi Van Acker à Rio en 2016. La Belgique compte toujours deux médailles après l'argent de Wout van Aert dans la course en ligne cycliste et le bronze du judoka Matthias Casse chez les moins de 81 kg. (Belga)