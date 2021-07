JO 2020 - Cyclisme: abandon de Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet, champion olympique en titre, a abandonné à 53 km de la course en ligne des Jeux de Tokyo, samedi.Van Avermaet, 36 ans, s'est mis au service des leaders de l'équipe belge Wout van Aert et Remco Evenepoel en roulant en tête de peloton en début de course, Greg Van Avermaet avait été sacré champion olympique en 2016 à Rio. Il s'y était imposé devant le Danois Jakob Fuglslang et le Polonais Rafal Majka. (Belga)

