JO 2020 - Emma Plasschaert 8e en Laser Radial après la 5e régate

Emma Plasschaert est classée 8e après les cinq premières régates en Laser Radial aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce mardi, l'Ostendaise s'est classée 6e de la 5e régate, dominée par la Suédoise Josefin Olsson.Au classement général, Emma Plasschaert, première sportive belge assurée de participer aux Jeux de Tokyo grâce à son titre mondial décroché en 2018, totalise 35 points. La Norvégienne Line Hoest Flem est en tête avec 17 points, devant la Danoise Anne-Marie Rindom (18) et la Néerlandaise Marit Bouwmeester (26). La 6e régate est prévue plus tard dans la journée de ce mardi. Il y a dix régates au programme d'ici vendredi. La course aux médailles aura lieu dimanche. (Belga)

