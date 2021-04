JO 2020 - Goffin, à 100 jours des JO de Tokyo : "Une compétition dont on rêve. On rêve de médailles"

David Goffin (ATP 15) s'est aussi exprimé sur les prochains Jeux Olympiques à Tokyo dans la foulée de sa qualification pour les huitièmes de finale au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Monte-Carlo. Si tout va bien avec la pandémie du Covid-19, le plus grand événement sportif de la planète s'ouvrira dans 100 jours dans la capitale japonaise. Et en tant que premier tennisman belge et membre du Top 20 mondial, le Liégeois sera évidemment dans la partie."Oui, j'y pense. Les JO, cela reste les JO, même si on a d'autres objectifs durant l'année", a-t-il expliqué. "On représente la Belgique. C'est une compétition dont on rêve. On rêve de médailles. C'est important pour tous les sports, même pour le tennis. C'est dur de ne se préparer que pour ça, car ils tombent en pleine saison, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres objectifs. Si on est blessé par exemple ou si les choses tournent mal, nous avons autre chose, ce qui n'est pas le cas pour les nageurs et autres, qui se préparent parfois pendant un an rien que pour ça. Cela me mettrait beaucoup de pression si je n'avais que ça." David Goffin n'a d'ailleurs pas oublié que c'est à Tokyo qu'il a remporté son unique titre jusqu'ici dans un tournoi ATP 500. C'était en 2017, à la suite d'une victoire 6-3, 7-5 en finale contre le Français Adrian Mannarino. "J'espère arriver avec plein de matches dans les jambes, en confiance, dans une ville et un endroit que j'aime bien", a-t-il ajouté. "J'y ai souvent bien joué, même lors de la dernière édition quand le stade a été rénové (NdlR : en 2019, où il s'était incliné en demi-finale contre Novak Djokovic). Ce sont des conditions que j'apprécie. J'espère donc pouvoir au moins bien jouer et faire mon maximum pour la Belgique." (Belga)