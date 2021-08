JO 2020 - Hermien Peters en course pour une médaille, Lize Broekx en finale C

Hermien Peters et Lize Broekx, la plupart du temps associées en K2, étaient adversaires dans la première des trois demi-finales du K1 500 mètres, jeudi lors de l'épreuve de kayak monoplace aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sur le Sea Forest Waterway, Hermien Peters a terminé 2e, parvenant à se qualifier pour la finale A, au terme de laquelle les médailles seront distribuées. Lize Broekx, 5e, disputera la finale C.Peters, troisième à mi-course, a passé la démultipliée dans les 200 derniers mètres. Cette accélération lui a permis de dépasser la Néo-Zélandaise Caitlin Regal. La Belge de 26 ans, grâce à un chrono de 1:52.829, a terminé 2e derrière la Hongroise Tamara Csipes (1:51.698) mais devant Regal (1:53.495). Lize Broekx a été versée en finale C après avoir pris la 5e place (1:54.489). Les deux premières de chacune des trois demies se qualifiaient pour la Finale A, les 3e et 4e pour la Finale B et les 5e et 6e pour la finale C. Le reste est éliminé. Les finales C (5h15 belges), B (5h22) et A (5h29) sont prévues dans la suite du programme. Mercredi, Hermien Peters avait remporté sa série dans un temps de 1:47.959, approchant de trois dixièmes le record olympique détenu par la Hongroise Rita Koban depuis les JO d'Atlanta en 1996 (1:47.655). Ensemble, Hermien Peters et Lize Broekx ont pris la 9e place du K2 500m en remportant la finale B. Cette course constituait leur principal objectif dans la capitale japonaise. (Belga)