JO 2020 - Hermien Peters et Lize Broekx gagnent la finale B et terminent 9e du kayak biplace 500m

Hermien Peters et Lize Broekx ont remporté la finale B (places 9 à 16), se classant 9e en kayak biplace (K2) 500m, mardi, aux Jeux Olympiques de Tokyo.Peters, 26 ans, et Broekx, 29 ans, se sont imposées en 1:38.475. Elles disputaient cette finale B après avoir fini cinquièmes de leur demi-finale plus tôt dans la journée. Elles terminent ainsi leurs premiers Jeux Olympiques en neuvième position. (Belga)

