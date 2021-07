JO 2020 - Hockey - Quatrième victoire d'affilée pour les Red Lions, vainqueurs 9-1 du Canada

La Belgique, déjà qualifiée pour les quarts de finale avant le coup d'envoi, a aligné un quatrième succès de rang en battant le Canada 9-1 dans son 4e et avant-dernier match de poules du tournoi olympique de hockey messieurs, jeudi à Tokyo.Alexander Hendrickx a ouvert le score après 12 minutes mais les Canadiens égalisaient par Pearson à la 19e minute. Un doublé de Sébastien Dockier (29e et 32e minutes) permettait aux Red Lions de faire le break. Felix Denayer faisait 4-1 à la 39e minute dans un 3e quart-temps qui allait voir les Red Lions s'envoler au marquoir. Alexander Hendrickx plantait son 2e but de la journée sur penalty corner à la 40e minute, marquant là son 9e but du tournoi dont il est le meilleur buteur. C'était ensuite 6-1 grâce à Simon Gougnard à la 43e et 7-1 via Cédric Charlier à la 45e. Tom Boon ouvrait son compteur personnel en fixant le score à 8-1 à la 51e minute. Le festival belge n'était pas encore terminé: Florent van Aubel inscrivait le dernier but de la rencontre à la 55e minute. Les Belges, champions du monde en titre et vice-champions olympiques, alignent ainsi une 4e victoire en quatre rencontres. Les Red Lions, assurés de leur qualification pour les quarts de finale après la 3e journée, avaient auparavant battu les Pays-Bas (1-3), l'Allemagne (1-3) et l'Afrique du Sud (9-4). Les troupes de Shane McLeod joueront leur dernier match de poule vendredi (14h15) contre la Grande-Bretagne. Les quatre premiers de chacun des deux groupes avancent en quarts de finale. (Belga)

