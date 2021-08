JO 2020 - Ismaël Debjani gagne sa série du 1.500m et file en demi-finales

Ismaël Debjani a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500m lors des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo. Mardi, Debjani a remporté sa série, la première, en 3:36.00 après avoir dépassé dans les derniers mètres le champion du monde, le Kényan Timothy Cheruiyot (3:36.01).Debjani détient le record de Belgique de la distance, établi le 12 juin dernier à Genève, en 3:33.06. Les six premiers de chacune des trois séries et les six chronos restants les plus rapides accèdent aux demi-finales, programmées jeudi (13h00 heure belge). Debjani, 30 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. (Belga)

