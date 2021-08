JO 2020 - Jonathan Borlée, blessé aux ischio-jambiers, forfait pour la finale du 4x400 m messieurs

Jonathan Borlée doit déclarer forfait pour la finale du relais 4x400 m messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. Le Bruxellois souffre d'une élongation aux ischio-jambiers, a communiqué le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) samedi.Borlée, 33 ans, s'était blessé dans les derniers mètres de la série du 4x400 messieurs vendredi. Le jumeau de Kevin, déjà gêné par son tendon d'Achille, a terminé la course en se tenant l'arrière de la cuisse. "Jonathan Borlée souffre d'une élongation aux ischio-jambiers de grade 2", a précisé le COIB. "Il sera absent pour une durée de trois semaines et sera donc forfait pour la finale du relais 4x400 m." La finale du relais 4x400 m messieurs est prévue samedi à 14h50 en Belgique. (Belga)