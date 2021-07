JO 2020 - L'or et le record olympique pour l'Australienne Ariarne Titmus sur le 200 m nage libre

L'Australienne Ariarne Titmus a remporté mercredi la finale du 200 m nage libre après avoir déjà décroché l'or sur le 400 m nage libre plus tôt dans ces Jeux olympiques de Tokyo.Titmus a également signé un nouveau record olympique en signant un temps de 01:53:50. Le précédent record était détenu par l'Américaine Allisson Schmitt (01:53:61). L'Australienne a devancé la nageuse de Hong Kong Bernadette Haughey et la Canadienne Penny Oleksiak. L'Américaine Kathleen Ledecky a particulièrement déçu en ne finissant "que" 5e de la course. (Belga)

