JO 2020 - L'or pour l'Australie dans le quatre sans barreur dames en aviron

L'Australie a décroché l'or olympique dans l'épreuve du quatre sans barreur dames en aviron mercredi à Tokyo. Les Pays-Bas et l'Irlande ont terminé respectivement à la seconde et troisième place.Lucy Stephan, Rosemary Popa, Jessica Morrison et Annabelle McIntyre ont terminé l'épreuve en 06:15:37, s'offrant du même coup le nouveau record olympique. Initialement, les premières finales en aviron devaient se disputer mardi, mais elles avaient été reportées d'un jour en raison des mauvaises conditions météorologiques. (Belga)

