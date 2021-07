JO 2020 - La pongiste syrienne Hend Zaza est la plus jeune athlète à participer aux JO depuis 1968

À l'âge de 12 ans, la joueuse syrienne de tennis de table Hend Zaza est devenue la plus jeune athlète à participer aux Jeux Olympiques depuis la patineuse roumaine Beatrice Hustiu qui avait 11 ans lors des Jeux Olympiques d'hiver 1968.Zaza avait décroché sa qualification pour les JO à l'âge de 11 ans et 54 jours lors des qualifications asiatiques à Amman en Jordanie en février 2020. La Syrienne a fait son entrée en lice samedi au premier tour du tournoi de Tokyo. Elle a été éliminée par l'Autrichienne Liu Jia, 39 ans, en quatre sets et 24 minutes de jeu. "Ce sont mes premiers Jeux et je vais travailler dur pour avoir un meilleur résultat la prochaine fois", a réagi Zaza, citée par un communiqué de la fédération internationale de tennis de table (ITTF). "J'espérais gagner un match mais je suis tombée sur une adversaire expérimentée. C'est une bonne leçon pour moi." (Belga)

