JO 2020 - La Slovénie, l'Allemagne et l'Italie ont leur ticket pour Tokyo en basket messieurs

La Slovénie, l'Allemagne et l'Italie se sont qualifiées pour le tournoi masculin de basket aux Jeux Olympiques de Tokyo en remportant leur Tournoi de qualification olympique (TQO) dimanche.La Slovénie de Luka Doncic a battu la Lituanie, qui évoluait à domicile, 85-96 en finale du TQO de Kaunas. Doncic a réalisé un triple-double (31 points, 11 rebonds et 13 passes) pour propulser les siens vers les JO de Tokyo. A Split, en Croatie, l'Allemagne s'est jouée 75-64 du Brésil. Avec 28 points et 6 rebonds, Moritz Wagner a été le principal artificier des Allemands. A Belgrade, l'Italie est venue à bout de la Serbie 95-102. Trois Italiens ont fini à plus de 20 points: Nicolo Mannion (24 points), Achille Polonara (22 points) et Simone Fontecchio (21 points). Le dernier qualifié sortira du TQO de Victoria, au Canada. La République tchèque et la Grèce s'affrontent à 16h05 heure locale (lundi 1h05 en Belgique). Huit nations étaient déjà assurées de participer aux Jeux: le Japon, pays organisateur, et les sept équipes qui ont obtenu leur billet via le Mondial 2019, à savoir l'Argentine, l'Australie, la France, l'Iran, le Nigeria, l'Espagne et les Etats-Unis. Le tournoi olympique de basket débutera le 25 juillet. (Belga)