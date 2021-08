JO 2020 - Le Jamaïcain Hansle Parchment champion olympique du 110 mètres haies

Le Jamaïcain Hansle Parchment s'est montré le plus véloce lors de la finale du 110 mètres haies, jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Neuf ans après sa médaille de bronze aux JO de Londres, Parchment a décroché l'or olympique dans un chrono de 13.04.Parchment, 31 ans, a remonté l'Américain Grant Holloway. Favori au départ de la course, Holloway a pioché dans les derniers mètres, terminant en 13.09. Le Jamaïcain Ronald Levy, 28 ans, complète le podium en 13.10. L'Américain Devon Allen (13.14) et le Français Pascal Martinot-Lagarde (13.16) complètent le top 5. Vice-champion du monde en 2015 à Pékin en 2015, Parchment succède à son compatriote Omar McLeod, qui n'était pas présent à Tokyo après avoir échoué en finale des sélections jamaïcaines. (Belga)