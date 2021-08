JO 2020 - Le marathon, prochain objectif de Sifan Hassan

Sifan Hassan a déjà son prochain objectif en tête: elle veut courir le marathon. La Néerlandaise a déclaré cela après la trilogie unique qu'elle a réalisée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a remporté l'or sur le 5.000 et le 10.000 mètres et a ajouté le bronze sur le 1.500 mètres."J'aime les choses qui font mal", a répondu Hassan en riant lorsqu'on lui a demandé si elle allait effectivement parcourir les 42,195 kilomètres. "Je ne me suis pas encore entraînée pour le marathon, mais je veux voir ce que je peux faire et quel niveau de douleur je peux supporter. Courir de longues distances ce n'est pas seulement une question de talent, il faut aussi s'entraîner dur pour cela." Elle n'a rien dit de plus sur la date et l'endroit où elle fera ses débuts. Le directeur de l'agence qui gère ses intérêts, Jos Hermens, a laissé entendre qu'elle aimerait lutter pour une médaille lors du marathon aux Jeux de Paris en 2024. Hassan peut courir toutes les distances, du 800 mètres au semi-marathon. Elle détient notamment le record du monde du Mile, les records européens du 5.000, du 10 000 et du semi-marathon, ainsi que le record du monde de l'Heure. (Belga)