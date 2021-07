JO 2020 - Le match d'Alison Van Uytvanck interrompu par la pluie

Le 8e de finale du tournoi de tennis d'Alison Van Uytvanck face à l'Espagnole Garbine Muguruza (N.7), 9e joueuse du monde, a été interrompu par la pluie mardi matin à Tokyo. A l'Ariake Tennis Park, la numéro 2 belge était menée 3 à 0 au moment de l'arrêt, après 20 minutes de jeu. La partie ne reprendra pas avant 6 heures 30, au plus tôt, sur le court N.3.Le vainqueur de ce duel jouera en quarts de finale contre la gagnante du match opposant la Croate Donna Vekic (WTA 50) à la Kazakhe Elena Rybakina (N.15), 20e joueuse du monde. Alison Van Uytvanck (WTA 59) s'était hissée lundi en huitième de finale du tournoi olympique de tennis en s'imposant au deuxième tour - en trois sets (5-7, 6-3 et 6-0) - face à la Tchèque Petra Kvitova, 13e mondiale et en bronze à Rio en 2016. (Belga)

