JO 2020 - Le premier test positif au coronavirus au Village Olympique ne concerne pas un athlète

Le premier résident du Village Olympique testé positif au coronavirus n'est pas un athlète, ont confirmé les organisateurs samedi à l'annonce de ce premier cas à une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo vendredi.Les organisateurs, pour des raisons de confidentialité, n'ont pas voulu donner plus de détails, rapporte l'agence Associated Press. La personne est seulement décrite comme faisant partie du "personnel concerné par les Jeux" et ne réside pas au Japon. Elle a été placée en quarantaine pour 14 jours. "Dans la situation actuelle, le fait qu'il y ait des cas positifs est une possibilité à laquelle nous somme prêts à faire face", a expliqué Toshiro Muto, le directeur du comité organisateur local. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir tout développement du Covid-19. Si éventuellement nous constatons qu'il y a contamination, nous avons un plan pour y répondre", avait expliqué de son côté Seiko Hashimoto, la présidente du comité d'organisation. Le Village Olympique doit accueillir environ 11.000 athlètes durant la durée des JO et un millier de membres de staff. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.