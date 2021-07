JO 2020: le public prié de ne pas assister au marathon

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et des autorités locales japonaises ont annoncé mardi qu'ils demanderaient au public de "s'abstenir" d'assister au marathon et aux épreuves de marche en raison des risques d'infection au Covid-19.Le marathon et les épreuves de marche doivent se tenir à Sapporo, à plus de 800 km à vol d'oiseau au nord de la capitale japonaise. De nouvelles restrictions concernant le public pour les autres compétitions des JO sont attendues d'ici la fin de cette semaine. (Belga)