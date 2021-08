JO 2020 - Les Pays-Bas reviennent de Tokyo avec un record de 36 médailles

Les Pays-Bas ont décroché 36 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo, battant leur record des Jeux de Sydney en 2000 (25), alors les JO se clôturent dimanche.Pour les Néerlandais, la moisson est abondante pour ce pays de 17 millions d'habitants avec dans l'escarcelle dix médailles d'or, douze d'argent et 14 de bronze. L'athlète Sifan Hassan et le pistard Harrie Lavreysen ont chacun rapporté trois médailles à leur pays, deux en or et une bronze chacun. A Sydney, les Pays-Bas avaient décroché 12 médailles d'or, 9 en argent et 4 en bronze. Cette moisson est presque le double de celle de Rio il y a cinq ans. Les Néerlandais étaient revenus du Brésil en 2016 avec 19 médailles (8 en or, 7 en argent et 4 en bronze). (Belga)