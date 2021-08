JO 2020 - Les Red Lions se hissent en finale et assurent une 4e médaille à la Belgique

La Belgique s'est qualifiée pour la finale du tournoi olympique masculin de hockey, mardi, aux Jeux de Tokyo. Les Red Lions ont battu l'Inde 2-5 en demi-finale à l'Oi Hockey Stadium.Loick Luypaert donnait rapidement l'avantage aux Belges sur penalty corner (2e), mais l'Inde renversait la situation en trois minutes par Harmanpreet Singh (7e, pc) et Mandeep Singh (8e). Alexander Hendrickx, sur pc, remettait les deux équipes à égalité (19e). Un nouveau pc Hendrickx (49e) replaçait les Red Lions aux commandes. Les champions du monde creusaient l'écart grâce à un stroke d'Hendrickx, qui marquait son 14e but du tournoi. En toute fin de rencontre, John-John Dohmen fixait le score à 2-5. L'autre demi-finale (12h00 heure belge) opposera l'Australie à l'Allemagne. Les finales se joueront jeudi. Celle pour le bronze à 3h30 (heure belge), celle pour l'or à midi (heure belge). Battus en finale par l'Argentine en 2016, les Red Lions tenteront de décrocher le seul titre qui manque à leur palmarès, lequel comprend un titre mondial (2018), un titre européen (2019) et la Pro League (2021), ainsi que des deuxièmes (2013 et 2017) et troisième (2007 et 2021) places à l'Euro. Les Lions assurent à la Belgique une quatrième médaille dans ces Jeux, après l'or de la gymnaste Nina Derwael aux barres asymétriques, l'argent du cycliste Wout van Aert dans l'épreuve en ligne et le bronze du judoka Matthias Casse en -81 kilos. (Belga)