JO 2020 - Lianne Tan éliminée du tournoi en badminton après sa défaite face à Gregoria Mariska

Lianne Tan a perdu son deuxième match de poules du tournoi olympique de badminton, mercredi aux Jeux de Tokyo. A la suite de cette défaite, la badiste belge est éliminée du tournoi.Lianne Tan, 38e mondiale, s'est inclinée en deux sets (21-11, 21-17) en 42 minutes face à l'Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung, 23e mondiale et 14e tête de série. Lianne Tan avait remporté mardi son premier match du groupe M face à la Birmane Thuzar Thet Htar, 65e mondiale, 2 sets à 0 ( 21-6, 21-8) en 28 minutes. Mais seule la première de chacun des 14 groupes se qualifie pour les huitièmes de finale à élimination directe. Lianne Tan, 30 ans, disputait ses troisièmes Jeux. La championne de Belgique avait été éliminée en phase de poules en 2012 à Londres et quatre ans plus tard à Rio. (Belga)

