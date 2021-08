JO 2020 - Lize Broekx termine 5e de la finale C

Lize Broekx a terminé à la 5e place de la finale C du K1 500 mètres, jeudi lors de l'épreuve de kayak monoplace aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sur le Sea Forest Waterway, la Belge de 29 ans a signé le temps de 1:56.842, prenant la 21e place finale. Cette finale C a été remportée par la Slovène Anja Osterman (1:55.051).Plus tôt dans la journée, Broekx a terminé 5e de la première des quatre demi-finales dans un temps de 1:54.489. Dans la foulée, Hermien Peters disputera la finale A, au terme de laquelle les médailles seront distribuées. Mercredi, elle avait remporté sa série dans un temps de 1:47.959, approchant de trois dixièmes le record olympique détenu par la Hongroise Rita Koban depuis les JO d'Atlanta en 1996 (1:47.655). Jeudi, elle a terminé 2e de sa demie en 1:52.829. Ensemble, Hermien Peters et Lize Broekx ont pris la 9e place du K2 500m en remportant la finale B. Cette course constituait leur principal objectif dans la capitale japonaise. (Belga)