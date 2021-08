JO 2020 - Michael Obasuyi a hâte de découvrir les stars mondiales du 110 m haies

"J'ai vraiment hâte d'être mardi dans les starting blocks". Michael Obasuyi va découvrir le plus haut niveau mondial chez les seniors à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo. L'Ostendais qui fêtera ses 22 ans quatre jours après la cérémonie de clôture a trouvé la forme nécessaire pour claquer son record personnel (13.32) dans le 110 m haies le 27 juin. Il s'est ainsi assuré de son boarding pass pour le Japon. Sa seule expérience du très haut niveau remonte jusqu'ici à l'Euro de Berlin où il avait pris la 23e place."L'objectif pour mes premiers JO est de passer le premier tour. Ce serait vraiment bien de courir en 13.30." Contrairement à beaucoup d'autres athlètes belges, Obasuyi aura la chance de courir sa série en soirée, de quoi éviter les nuits blanches et autres levers aux aurores qui ont marqué plusieurs de ses camarades du team Belgium. "C'est vraiment une bonne chose", poursuit le vice-champion d'Europe espoirs, le 11 juillet à Tallinn. "Physiquement et mentalement, je suis mieux que jamais", poursuit Obasuyi. "Ce sera la première fois que je courrai avec tous les grands noms. Il ne reste plus qu'à performer. Mais bien sûr à Paris (2024) et Los Angeles (2028), j'espère que je pourrai être plus fort." (Belga)