JO 2020 - Natation - 4x100 m nage libre dames - Podium

Podium du relais 4x100 m nage libre dames en natation des Jeux Olympiques de TokyoOr : Australie (Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon et Cate Campbell) Argent : Canada (Kayla Sanchez, Margaret MacNeil, Rebecca Smith et Penelope Oleksiak) Bronze : États-Unis (Erika Brown, Abbey Weitzeil, Natalie Hinds et Simone Manuel) (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.