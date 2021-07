JO 2020 - Natation: la Grande-Bretagne championne olympique du relais 4x200 m nage libre hommes

La Grande-Bretagne a largement dominé le relais 4x200 m nage libre hommes devant la Russie et l'Australie, les Etats-Unis ne finissant que quatrièmes, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.En 6 min 58 sec 58, les Britanniques ont établi un nouveau record d'Europe et échoué à seulement trois centièmes de seconde du record du monde pour devancer les Russes (7:01.81), sous drapeau neutre, et les Australiens (7:01.84). (Belga)

