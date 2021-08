JO 2020 - Pas de finale A en kayak biplace pour Hermien Peters et Lize Broekx

Hermien Peters et Lize Broekx n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale A du kayak biplace (K2) 500m, mardi, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Peters et Broekx ont terminé cinquièmes de leur demi-finale, manquant la finale A pour une place. Elles disputeront la finale B (places 9 à 16) plus tard mardi.Les Néo-Zélandaises Lisa Carrington et Caitlin Regal l'ont emporté en 1:36.724. Pieters et Broekx ont fini leur course en 1:39.046, échouant à près de deux secondes de la quatrième place, la dernière qualificative, occupée par la Pologne (1:37.219). Les quatre premiers des deux demi-finales accèdent à la finale A, programmée plus tard dans la journée (5h46 heure belge). Les quatre derniers, dont Peters et Broekx, disputeront la finale B (5h39). Peters, 26 ans, et Broekx, 29 ans, disputent leurs premiers Jeux Olympiques. (Belga)