JO 2020 - Pas de qualification directe en demies du K2 500m pour Peters et Broekx, envoyées en quart

Hermien Peters et Lize Broekx n'ont pas réussi à se qualifier directement pour les demi-finales du kayak biplace (K2) sur 500m, lundi, aux Jeux Olympiques de Tokyo.Le duo belge a pris la quatrième place de sa série en 1:48.137. La Nouvelle-Zélande (1:43.836) s'est imposée devant l'Allemagne (1:44.894). Les deux premiers équipages de chaque série avancent en demi-finales (mardi 3h23 heure belge), les autres disputent les quarts de finale plus tard lundi (6h08). Peters, 26 ans, et Broekx, 29 ans, disputent leurs premiers Jeux. (Belga)