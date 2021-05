JO 2020 - Rupture d'un tendon d'Achille pour Christian Taylor à deux mois des Jeux

Le triple sauteur américain Christian Taylor, 30 ans, double champion olympique en titre et quadruple champion du monde, s'est rompu un tendon d'Achille lors du meeting d'Ostrava, a annoncé sa compagne jeudi, de quoi le priver a priori des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août)."Je n'ai pas les mots pour décrire cette situation. Christian s'est rompu le tendon hier à Ostrava. C'est une terrible nouvelle", écrit l'athlète autrichienne Beate Schrott, sa compagne, sur son compte Instagram. Athlète charismatique au palmarès immense (deux titres olympiques en 2012 et 2016, quatre mondiaux en 2011, 2015, 2017 et 2019), détenteur de la 2e meilleure performance de l'histoire du triple saut (18,21 m en 2015, à 8 cm du record de Jonathan Edwards), Taylor a mené ces derniers mois la création d'une association de défense des intérêts des athlètes (The Athletic Association). Un duel alléchant était attendu aux Jeux de Tokyo face au Burkinabè Hugues-Fabrice Zango, vainqueur à Ostrava mercredi, et coaché par l'ancien concurrent de Taylor, le Français Teddy Tamgho. "Toutes les prières pour mon gars @Taylored2jump!!! Soigne toi rapidement mon frère", a d'ailleurs tweeté en anglais l'ancien triple sauteur. (Belga)