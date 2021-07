JO 2020 - Tennis: Naomi Osaka passe sans encombre en 8e

La Japonaise Naomi Osaka a poursuivi sans encombre son parcours aux Jeux olympiques de Tokyo, battant mardi la Suissesse Viktorija Golubic pour décrocher sa place en huitièmes.Au lendemain de son entrée en lice, après deux mois d'absence pour cause de détresse psychologique, la N.2 mondiale n'a laissé filé que cinq jeux face à la 50e mondiale, s'imposant 6-3, 6-2. Après une entame équilibrée, Osaka a serré le jeu à la fin du premier set et fait le break au moment idéal pour prendre les devants au score, avant de breaker à deux reprises son adversaire dès le début de la deuxième manche. La partie a été bouclée en 1h07. Pour tenter d'atteindre les quarts, elle affrontera la gagnante du match entre la Tchèque Marketa Vondrousova (42e) et la Roumaine Mihaela Buzarnescu (134e). Après la défaite dimanche de la N.1 mondiale Ashleigh Barty dès le premier tour, Osaka fait plus que jamais figure de grande favorite dans ces Jeux, qui se déroulent dans son pays natal. (Belga)

