JO 2020 - Testé négatif au coronavirus, Emanuel Buchmann pourra prendre le départ en cyclisme

L'Allemand Emanuel Buchmann pourra prendre le départ de la course de cyclisme sur route des Jeux Olympiques de Tokyo samedi à 4h00 heure belge après deux tests négatifs au coronavirus, a confirmé la fédération allemande de cyclisme peu avant le départ.Buchmann était le compagnon de chambre de Simon Geschke qui avait été testé positif au coronavirus vendredi. Pour pouvoir prendre part à la course, le coureur allemand devait présenter deux tests PCR négatifs. Niklas Arndt et Maximilian Schachmann avaient eux déjà reçu le feu vert pour prendre le départ samedi à 4h00. (Belga)

