JO 2020 - Titre olympique pour la France en aviron dans le deux de couple messieurs

Les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias se sont montrés plus rapide que les Néerlandais Melvin Twellaar/Stef Broenink mercredi à Tokyo dans le deux de couple messieurs en aviron, décrochant la médaille d'or après une épreuve boucle en 6:00:33, nouveau record olympique.La Chine avec Zhiyu Liu et Liang Zhang a complété le podium. Initialement, les premières finales en aviron devaient se disputer mardi, mais elles avaient été reportées d'un jour en raison des mauvaises conditions météorologiques. (Belga)

