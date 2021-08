JO 2020: un duel États-Unis-Espagne comme affiche des quarts de finale en basket

Le tournoi olympique de basketball masculin offrira une affiche de rêve en quarts de finale avec un duel entre les États-Unis et l'Espagne après le tirage au sort effectué dimanche.Le vainqueur de cette affiche affrontera le vainqueur du duel entre l'Australie et l'Argentine. L'autre partie de tableau est composé uniquement de nations européennes. La France sera opposée à l'Italie et la Slovénie croisera le fer avec l'Allemagne. Les quarts de finale sont prévus mardi de 3h00 à 14h00 heure belge. (Belga)

