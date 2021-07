JO 2020 - Valerie Barthelemy 10e et Claire Michel 34e du triathlon remporté par Flora Duffy

La Bermudienne Flora Duffy a remporté le titre de championne olympique de triathlon mardi matin à Tokyo. Elle s'est imposée en 1h 55:36 après avoir parcouru 1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. La médaille d'argent a été enlevée par Britannique Georgia Taylor-Brown, 2e à 1:14. L'Américaine Katie Zaferes s'est parée du bronze à 1:27.Valerie Barthelemy s'est classée 10e à 3:13. et Claire Michel 34e à 15:29. (Belga)

