JO 2022 - Bart Swings, Hanne Desmet et Loena Hendrickx ont reçu leurs primes des JO d'hiver de Pékin

Bart Swings, Hanne Desmet et Loena Hendrickx ont reçu leurs primes récompensant leurs performances aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février dernier, a communiqué le CIOB, le Comité olympique et interfédéral belge mercredi.Les athlètes belges ont reçu leur prime des mains de Jannie Haek, l'administrateur délégué de la Loterie Nationale lors d'une cérémonie au siège de l'institution. Bart Swings, médaillé d'or en patinage de vitesse de l'épreuve du départ groupé (mass start), premier titre olympique belge aux Jeux olympiques d'hiver depuis 1948, a obtenu une prime de 50.000 euros ainsi que 5.000 euros pour sa 7e place sur le 10.000m. Hanne Desmet, en bronze en short-track sur le 1.000m (20.000 euros), 4e sur 1.500m (10.000 euros) et 5e sur 500m (5.000 euros), a reçu un bonus total de 35.000 euros et Loena Hendrickx, 8e du concours de patinage artistique, s'est vue récompensée de 5.000 euros. La Belgique était en effet revenue de Pékin avec deux médailles et quatre autres diplômes olympiques (top 8). Au total, 118.750 euros de primes ont été versés en tenant compte de la récompense prévue pour les entraîneurs respectifs des athlètes. Il s'agit de montants bruts. Comme pour les Jeux olympiques d'été, le COIB attribue des primes, financées par la Loterie Nationale, à tous les athlètes du Team Belgium qui ont décroché une médaille ou réalisé un top 8 aux Jeux olympiques d'hiver. Une médaille d'or rapporte 50.000 euros, une d'argent 30.000 euros, une de bronze 20.000 euros, la 4e place 10.000 euros et les places 5 à 8, 5.000 euros. (Belga)