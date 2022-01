JO 2022 - La Canadienne Kaillie Humphries au départ dans un bob américain

Kaillie Humphries, double championne olympique de bobsleigh féminin sous les couleurs du Canada, disputera les Jeux de Pékin dans un bob de l'équipe olympique américaine, a annoncé lundi sa nouvelle fédération sportive."Elana Meyers Taylor et Kaillie Humphries porteront les espoirs de médailles de l'équipe américaine de bobsleigh à Pékin en tant que pilotes des deux bobs féminins", a annoncé dans un communiqué le directeur général de USA Bobsleigh et Skeleton, Aron McGuire. La sélection des 12 athlètes qui composeront l'équipe américaine a été une décision "vraiment difficile" à prendre, a ajouté M. McGuire, la fédération en est "fière" et elle a "hâte de les voir représenter les États-Unis à Pékin". Humphries, 36 ans, née à Calgary, avait récolté l'or pour le Canada aux Jeux olympiques de 2010 et de 2014, puis le bronze en 2018 à Pyeongchang. Elle a quitté son Canada natal ces dernières années, car elle se disait harcelée par son entraîneur. "Ma carrière sportive était finie au Canada", avait-elle expliqué en décembre, estimant que ce "n'était plus prudent" pour elle "de continuer dans cet environnement". Sa quatrième participation à des Jeux d'hiver sera donc la première sous la bannière des États-Unis. Fin décembre, Humphries, qui vit en Californie avec son mari, a obtenu la citoyenneté américaine, ce qui était indispensable pour défendre les couleurs des Etats-Unis à Pékin, dans moins de trois semaines. "Humphries est la championne du monde en titre du monobob féminin et championne du monde du bob à deux chez les femmes", rappelle la fédération américaine dans son communiqué, en ajoutant que l'athlète de 36 ans "se battra" pour l'or à Pékin. Depuis les débuts du bobsleigh féminin en 2002 aux Jeux de Salt Lake City, les bobeuses américaines ont remporté des médailles à tous les Jeux olympiques d'hiver, souligne la fédération américaine. (Belga)