JO 2022 - Loena Hendrickx après son diplôme olympique : "J'ai pu réaliser mes ambitions"

De retour des Jeux Olympiques, Loena Hendrickx a aussi été mise à l'honneur lundi à l'Ice Skating Center de Malines. La Campinoise de 22 ans a terminé à une belle 8e place en patinage artistique, décrochant son diplôme olympique. "Ce top 8 a toujours été un objectif et pouvoir le remplir est vraiment formidable", a lancé Hendrickx lundi soir."J'étais d'abord fière de pouvoir disputer les Jeux pour la deuxième fois. Après une série de blessures, ce n'était pas évident. C'est donc formidable d'avoir pu terminer dans le top 8 et obtenir mon diplôme olympique. Mon objectif était de réaliser de bons programmes court et libre. Ils n'étaient pas parfaits mais c'est prometteur pour l'avenir." "J'espère encore pouvoir faire mieux lors des JO en Italie dans quatre ans", a ajouté celle qui a terminé 4e du dernier Euro et 5e des Mondiaux 2021. "Je veux avant tout y être. Ce serait d'abord fantastique de pouvoir participer à trois éditions des JO d'hiver. Ensuite, j'aimerais évidemment continuer à m'améliorer. Une médaille est-elle possible ? Je n'ai pas envie de me concentrer là-dessus mais bien sur le fait de profiter de mon sport. Si je peux continuer à me satisfaire de mes exercices, je serai déjà contente. C'est le principal." "Maintenant je vais pouvoir un peu me détendre et profiter de chaque moment en Belgique", a ajouté Loena Hendrickx, qui retrouvera le chemin de l'entraînement dès ce mardi. "J'ai encore l'ambition de m'illustrer aux Mondiaux à Montpellier (21-27 mars)." (Belga)