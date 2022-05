Jo Brouns devient ministre flamand, Hilde Crevits reprend le portefeuille de Wouter Beke-2

Le parlementaire flamand Jo Brouns, bourgmestre de Kinrooi dans le Limbourg, deviendra le nouveau ministre du CD&V au sein du gouvernement flamand, héritant de l'Économie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Économie sociale et de l'Agriculture.Il reprend ainsi le portefeuille de Hilde Crevits, qui reste vice-ministre-présidente mais remplace quant à elle Wouter Beke en reprenant ses compétences du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. Le conseil du parti a approuvé cette proposition à 87% des voix, selon le président des chrétiens démocrates flamands, Joachim Coens. Ces changements font suite à la décision de Wouter Beke de quitter son poste de ministre. Jo Brouns, 47 ans, est licencié en criminologie de la KULeuven. "En ce qui concerne le travail et l'économie, je veux faire ce que fait tout entrepreneur en Flandre: travailler très dur", a déclaré le nouveau ministre. Sur le difficile dossier de l'azote, M. Brouns a assuré qu'il jettera un regard critique quant à l'enquête publique en cours: "Je suis un politique très loyal, mais nous allons examiner la situation d'un œil critique, en fonction des résultats de l'enquête publique, et si des mesures doivent être prises, elles le seront." "Il n'est pas dans ma nature de changer de responsabilités à mi-parcours d'une législature", a pour sa part déclaré Mme Crevits. "Je ne l'ai jamais fait, mais les moments exceptionnels exigent des décisions exceptionnelles", a-t-elle ajouté. Le CD&V donnera plus d'informations mardi, lors d'une conférence de presse. (Belga)