Jo Brouns prête serment comme nouveau ministre flamand

Le nouveau ministre flamand de l'Emploi, de l'Innovation, de l'Économie et de l'Agriculture, Jo Brouns (CD&V), a prêté serment mercredi comme successeur de Wouter Beke, démissionnaire.Jusqu'ici député flamand, il a prêté serment devant la présidente du parlement flamand, Liesbeth Homans (N-VA). La désignation de M. Brouns s'inscrit dans le cadre d'une redistribution des compétences entre les ministres CD&V du gouvernement, à la suite de la démission jeudi dernier de M. Beke, cible de nombreuses critiques, pour "donner de l'oxygène" à son parti. À la suite d'un récent sondage le plaçant en dernière position dans le paysage politique flamand, à 8,7% des intentions de vote, le CD&V, héritier de l'ancien premier parti de Flandre, le CVP, a vu coup sur coup son président, Joachim Coens, remettre son mandat en jeu puis son ministre flamand de la Santé démissionner. La plupart des compétences de M. Beke ont été reprises par la vice-présidente CD&V du gouvernement flamand, Hilde Crevits (Bien-être, Famille, Santé publique), seule la Lutte contre la pauvreté allant au ministre de la Jeunesse et des Médias Benjamin Dalle. Les compétences jusqu'ici assumées par Mme Crevits passent chez M. Brouns (Agriculture, Emploi, Économie et Innovation). Le nouveau ministre, également originaire du Limbourg, s'était déclaré dès mardi convaincu que son parti pourrait renverser la vapeur en deuxième moitié de législature. Sa suppléante au parlement flamand, Sofie Mertens, qui est également conseillère communale CD&V à Lommel (Limbourg), a également prêté serment mercredi comme députée. (Belga)