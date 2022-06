JO2020 - Les Jeux de Tokyo ont finalement coûté 9,97 milliards d'euros

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a bouclé ses comptes officiellement mardi, onze mois après l'événement qui avait dû être reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. La 32e édition des JO d'été qui se sont déroulés du 23 juillet au 8 août 2021 ont finalement coûté 1,42 trillions de yens, soit 9,97 milliards d'euros, précise le rapport officiel de 800 pages qui a été remis au Comité international olympique (CIO).Les coûts de ces Jeux ont été couverts par les organisateurs (4,48 milliards d'euros), le gouvernement métropolitain de Tokyo (4,18 milliards d'euros) et le gouvernement national japonais (1,31 milliard d'euros). Ce montant de 9,97 milliards est largement supérieur au budget présenté lors de la candidature en 2013 (6,17 milliards d'euros), mais inférieur aux prévisions de 12,68 milliards établies en janvier 2021 après le report des Jeux. Le coût des mesures pour lutter contre le Covid s'est élevé à plus de 265 millions d'euros. Le manque à gagner dû à l'absence des spectateurs a été estimé lui à 629 millions d'euros. L'assurance prise pour couvrir le report possible des JO a elle rapporté quelque 477 millions d'euros. À noter que le comité d'organisation a conservé quelque 100 millions d'euros pour couvrir d'éventuels frais inattendus à l'avenir tels que des poursuites en justice. (Belga)