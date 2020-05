JO2024 - Les JO de Paris sont "une rupture avec le passé", juge la ministre française des Sports

Roxana Maracineanu a répondu samedi à un de ses prédécesseurs au poste de ministre français des Sports, Guy Drut, qui avait jugé le projet des Jeux Olympiques de Paris de 2024 "obsolète et dépassé.""Le projet de Paris 2024 est un projet responsable qui marque déjà une rupture avec le modèle d'avant", a-t-elle confié à franceinfo. Guy Drut, membre du Comité international olympique (CIO), avait jugé dimanche dernier dans une tribune publiée par le même média, le projet de Paris 2024 est "aujourd'hui obsolète, dépassé, déconnecté de la réalité" et appelait à "réinventer" le modèle des Jeux Olympiques. Il avait notamment souligné le coût de la construction de nouveaux équipements "pour une épreuve qui dure seulement trois, quatre jours". L'ancienne championne du monde de natation a estimé que le champion olympique du 110m haies de Montréal "parlait du modèle des Jeux Olympiques en général et que 95% des équipements (pour Paris 2024, NDLR) sont déjà existants. Il n'y en a que 5% à construire, dont une grande piscine dont on a besoin en France quoi qu'il arrive. On n'a pas de piscine capable d'accueillir un grand événement international, il en fallait une". Et Roxana Maracineanu de conclure à propos des JO 2024 : "ce sont des jeux écologiques qui impliquent les citoyens, donc ce ne sont pas les Jeux tels qu'on les a connus jusqu'à maintenant." Les Jeux Olympiques de la XXXIIIe olympiade de lère moderne doivent en principe se dérouler du 26 juillet au 11 août 2024. . (Belga)