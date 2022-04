Joachim Coens mandaté pour préparer le règlement pour l'élection à la présidence du CD&V

Le conseil de parti du CD&V a mandaté jeudi son président Joachim Coens pour préparer le règlement pour l'élection à sa succession. Le règlement et le calendrier exact de l'élection à la présidence du parti seront discutés lors d'un prochain conseil de parti, a fait savoir Joachim Coens dans une communication aux membres du CD&V.Le conseil de parti de jeudi soir avait notamment l'élection à la présidence, prévue en décembre, à son ordre du jour. Au sein du CD&V, des voix s'élèvent actuellement pour réclamer une élection anticipée. Le parti ne se porte en effet pas bien dans les sondages et son président Joachim Coens semble incapable d'inverser la tendance. La discussion a été "constructive", a réagi Joachim Coens. Le parti regrette cependant "le battage qui a éclaté" autour du CD&V. "Notre première préoccupation est de rétablir le calme et la confiance parmi nos membres", indique le président dans sa communication. Le principal intéressé aurait d'ailleurs suggéré lui-même l'idée de nommer un "candidat de consensus". (Belga)