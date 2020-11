Joe Biden accroît son avance dans le Nevada

Le candidat démocrate Joe Biden creusait un peu plus l'écart jeudi à la mi-journée aux Etats-Unis dans le Nevada, avec environ 12.000 votes d'avance sur Donald Trump, rapportent CNN et le New York Times.Six grands électeurs sont en jeu dans cet État. Joe Biden y comptabilisait jusqu'à présent 49,4% des votes, contre 48,5% pour Donald Trump. Dans le Nevada, 88% des bulletins ont été dépouillés. (Belga)

